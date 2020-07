Política Procuradora aposentada da Assembleia Legislativa do Tocantins morre em Goiás Gláucia Heine Guerra lutava contra um câncer e não resistiu vindo a falecer nesta quarta-feira

A procuradora aposentada da Assembleia Legislativa do Tocantins, Gláucia Heine Guerra morreu nesta quarta-feira, 29, em Goiânia (GO), em decorrente de um câncer. Gláucia tinha sido aprovada no primeiro concurso da Casa de Leis em 1990. Em nota a Assembleia lamentou a morte, em nome do presidente da Casa, o deputado Antônio Andrade, e ressaltou que a procuradora aposen...