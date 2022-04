Política Procurador pede cassação de Josi e vice e nova eleição em Gurupi após julgamento de recurso no TRE Parecer pede ainda multa a Mauro Carlesse e a confirmação de 8 anos de inelegibilidade para Josi Nunes, seu vice, Gleydsson Nato e para o ex-governador; caso será julgado no Tribunal Regional Eleitoral e não ao final do processo

Parecer do procurador regional eleitoral João Gustavo de Almeida Seixas, do Ministério Público Federal (MPF) enviado na terça-feira, 12, à Justiça Eleitoral, pede que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) não acate, na integralidade, os recursos da prefeita de Gurupi Josi Nunes, seu vice, Gleydson Nato e do ex-governador Mauro Carlesse (Agir) e confirme a cassação d...