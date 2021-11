Política Procurador-Geral de Justiça pede que tribunal rejeite ADI do PT e não suspenda concessão Parecer de Luciano Casaroti pede que liminar para suspender lei seja negada e quer imediato julgamento com a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PT

O Procurador-Geral de Justiça Luciano Cesar Casaroti, chefe do Ministério Público do Tocantins (MPTO) emitiu nesta quinta-feira um duro parecer contra as pretensões do Partido dos Trabalhadores (PT) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) em que o partido pede a suspensão da lei estadual que autoriza o repasse dos parques estaduais à iniciativa privada para exploração d...