Política Processo de indicação de nomes para a vaga de desembargador começa em agosto no Ministério Público JTO ouviu parte dos candidatos cotados, que adotam cautela à espera do Conselho Superior do Ministério Público regulamentar a formação da lista sêxtula. Saiba quem são oito pretensos candidatos.

Está prevista para começar oficialmente a partir do dia 8 de agosto, com a primeira sessão do Conselho Superior do Ministério Público do Tocantins, a corrida para a formação da lista sêxtupla dos candidatos do Ministério Público para concorrer à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça (TJ) do Tocantins aberta após a aposentadoria compulsória do desembargador Ronaldo E...