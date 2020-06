Política Prisão de Queiroz servirá de base para 1ª denúncia no caso das ‘rachadinhas’ Promotores que apuram esquema na Alerj devem separar ações por núcleos do que chamam de ‘organização criminosa’ no antigo gabinete de Flávio

A operação que levou à prisão do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz será a base da denúncia que o Ministério Público do Rio deve apresentar contra o primeiro grupo de investigados no caso da “rachadinha”. Investigadores e advogados que conhecem o caso disseram ao Estadão que os promotores devem dividir os processos de acordo com os n...