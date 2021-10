Política Preso, Daniel Silveira recebe R$ 1 milhão em sálarios e cotas; Câmara pode soltá-lo Arthur Lira segura votação que recomendam suspensão do mandato do deputado federal

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prometeu a parlamentares que irá colocar em votação no plenário até o final de novembro o pedido do PTB para que o deputado federal Daniel Silveira (RJ) deixe a prisão. Em linha oposta, segura há mais de três meses a votação de pareceres do Conselho de Ética da Casa que recomendam a suspensão do mandato do parlam...