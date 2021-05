Política 'Presidente nunca me deu ordens diretas para nada', afirma Pazuello Ex-ministro falou que se encontrou com o Bolsonaro "menos do que gostaria"

Questionado sobre possíveis ordens direta para ampliar uso da hidroxicloroquina, o ex-ministro Eduardo Pazuello afirmou que nunca recebeu ordens do presidente Jair Bolsonaro. "Presidente nunca me deu ordens diretas para nada", afirmou. Em seguida, falou que se encontrou com o presidente "menos do que gostaria". "Acredito que a relação com o presidente pod...