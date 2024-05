Política Presidente do Sindicato dos Servidores diz que data-base de 3,71% é insuficiente Em entrevista com o JTo, Elizeu Oliveira explicou que recomposição não cobre a inflação entre os meses de janeiro a dezembro de 2023

O Governo do Tocantins publicou na terça-feira (30) duas medidas provisórias com o reajuste de 3,71% na remuneração dos servidores efetivos e comissionados. Porém, o sindicato que representa os funcionários públicos diz que a recomposição não cobre a inflação. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins (Sisepe-TO), Elizeu Olivei...