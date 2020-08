Política Presidente do PSDB, Bruno Araújo, está com Covid-19 Ele informou no Twitter que testou positivo, mas não deu detalhes sobre estado de saúde

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, 48 anos, está com Covid-19. O anúncio foi feito por ele na manhã desta terça-feira (25) no Twitter. “Bom dia. Testei positivo para o Covid-19. Cuidem-se”, escreveu. Bom dia. Testei positivo para o Covid-19. Cuidem-se. — Bruno Araújo (@BrunoAraujo456) August 25, 2020 O ex-deputado e ex-ministro não deu deta...