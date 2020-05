Política Presidente da OAB-TO oficia TJTO em busca de esclarecimento sobre "lobby" de empresa de robôs Pedido ocorre após revelação de que TJTO informou ao CNJ lobby junto à Ordem por empresas que usa robôs em pesquisa maciça no e-Proc

O presidente da seccional tocantinense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-TO) Gedeon Pitaluga Junior cobrou nesta segunda-feira, 25, explicações ao presidente do Tribunal de Justiça (TJ), Helvécio de Brito Maia Neto sobre a atuação da própria ordem nas tratativas para o retorno da funcionalidade “consulta pública” do sistema processual do Judiciário, o E-Proc. A busca pelo público ex...