Política Presidente da Fundação Palmares fala em 'favor' e dá cargos a indicados por Ministério do Turismo Sérgio Camargo afirmou em reunião que atendeu pedido para contratar parentes de servidores subordinados ao ministro Marcelo Álvaro Antônio

Dois parentes de funcionários subordinados ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, conseguiram ocupar cargos na Fundação Palmares em prática que se assemelha a uma espécie de “nepotismo cruzado”. Em reunião fechada com auxiliares, no fim de abril, o presidente da fundação, Sérgio Camargo, admitiu ter recebido o pedido do chefe de gabinete do ministro, Hercy A...