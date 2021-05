Política Presidente da CPI, Aziz quer criminalizar recomendação de remédio sem comprovação Projeto é resposta à recomendação recorrente por parte do presidente Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores de remédios ineficazes contra a covid-19

O presidente da CPI da Covid no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), protocolou nesta sexta-feira (21) um PL (Projeto de Lei) que criminaliza a recomendação do uso de remédios cujos efeitos não tem comprovação científica. Eis a íntegra do projeto. “O projeto é necessário. Temos visto muita gente que não sabe nada de saúde está prescrevendo remédio na ...