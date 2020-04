Política Presidente da CCJ do Senado cobra pedido de desculpas de Bolsonaro ao Congresso Na noite de quinta-feira, 16, após demitir Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde, o presidente insinuou, em entrevista à CNN, que Maia trama contra o seu governo

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Simone Tebet (MDB-MS), afirmou que as falas do presidente Jair Bolsonaro contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), expôs todos os parlamentares e cobrou pedido de desculpa do chefe do Executivo. Na noite de quinta-feira, 16, após demitir Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde, o presidente i...