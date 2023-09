Política Presidente da Câmara de Araguatins acusa prefeito de deixar de repassar R$ 359,6 mil de duodécimo Miguel do Cajueiro aponta suposto crime de responsabilidade de Aquiles da Areia pelo déficit e pede liminar judicial para sequestro judicial do valor e a determinação dos repasses faltantes de forma integral

Presidente da Câmara Municipal de Araguatins, o vereador Miguel Pereira Silva, o Miguel do Cajueiro (Podemos) acusa o prefeito Aquiles da Areia de crime de responsabilidade na falta de repasse integral do duodécimo ao Poder Legislativo Municipal desde janeiro. O valor do déficit é de R$ 359.5 mil, segundo calcula o vereador em um mandado de segurança impetrado n...