Presidente da ATI é alvo de procedimento no MP por usar carro oficial e passagens para fim pessoal

Nomeado presidente da Agência de Tecnologia da Informação (ATI) no dia 25 de julho deste ano, o professor George Brito é alvo de acusações, documentadas ao Ministério Público, de usar veículo oficial do órgão e requisição de passagens aéreas para fins pessoais e de terceirizar a gestão da pasta e condução do veículo para pessoas estranhas à repartição por não possuírem v...