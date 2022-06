Política Presidente da AL e filho pedem fim da ação de improbidade pela “rachadinha” no gabinete do deputado Com base na nova lei de improbidade, Antonio Andrade e Tony Márcio alegam não haver dolo comprovado na ação que os causa de vantagem indevida de R$ 322,2 mil com servidor “fantasma”

Em manifestação após o pedido do Ministério Público para a justiça dar continuidade e julgar a ação de improbidade na qual imputam ao presidente da Assembleia Legislativa Antônio Andrade (Republicanos) vantagem indevida de R$ 322.278,295 decorrentes da "rachadinha" com o empresário Franklin Delano Matos Maia, também alvo da ação ao lado do filho do parlamentar, Tony A...