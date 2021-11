Política 'Prefiro estar no centrão do que no esquerdão', diz Bolsonaro Em entrevista, o presidente afirmou que ainda não decidiu se disputa a reeleição e criticou Lula e Moro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a justificar a sua proximidade com o centrão em entrevista ao Diálogo com Lacombe (RedeTV!) nesta quinta-feira (25). "São 513 deputados, quase 300 são do dito centrão. Se eu não conversar com eles, vou conversar com quem?", perguntou. "Já fui do PP, já fui do PTB. É um nome pejorativo que deram. Prefiro estar no cen...