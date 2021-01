Política Prefeitura estende indenização de transporte para mais quatro níveis de servidores em Palmas Indenização varia de R$ 1 mil a R$ 2,2 mil por mês e agora inclui secretários executivos e assessores especiais, executivos e estratégicos

Decreto º 1.980 publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira, 12, estende para mais quatro níveis de cargos comissionados uma indenização de transporte que varia de R$ 1.077,00 até R$ 2.279,65, conforme o nível do cargo em relação ao quantitativo de UFIP (Unidade Fiscal de Palmas) fixado na norma. Para 2021, a UFIP tem o valor de R$ 3,59, confor...