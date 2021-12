A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 2, a Operação “Phantasma” e cumpriu sete mandados de busca e apreensão. A corporação investiga fraudes e superfaturamentos na aquisição de insumos voltados ao combate da Covid-19 pelo município de Santa Fé do Araguaia, cidade distante 450 km de Palmas, no ano passado. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Araguaína, norte do Estado. A PF estima que o prejuízo aos cofres públicos totaliza em um montante de R$ 360 mil.

Segundo a Polícia Federal, durante a investigação foram colhidos indícios de que três processos de dispensa de licitação, todos instaurados no ano de 2020, teriam sido fraudados e os preços praticados pela empresa contratada seriam superfaturados.

Ainda conforme a corporação, a investigação aponta o envolvimento dos agentes públicos relacionados aos processos de aquisição, que teriam praticado fraudes, com vistas a assegurar a contratação de uma determinada empresa.

A polícia explicou que as investigações realizadas indicam a prática de crimes licitatórios e peculato.

Phantasma

Conforme a Polícia Federal, o nome da operação Phantasma é uma alusão aos indícios de que a empresa contratada para o fornecimento dos itens não existiria fisicamente.

O Jornal do Tocantins tentou diversas vezes contato com a prefeita de Santa Fé do Araguaia, Vicença Vieira dantas Lino da Silva, mas as chamdas via celular foram direcionadas à caixa de mensagem.