Política Prefeitura de Palmas volta atrás e revoga ato que extinguiu autarquias e entidades fundacionais Documento foi publicado no último Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira, 22; a MP anterior disposta pelo Executivo havia causado revolta na população

Uma medida provisória divulgada no último Diário Oficial do Município de Palmas, sexta-feira, 22, revogou o ato, publicado no dia 1° de abril, que extinguiu as entidades fundacionais, como a Fundação Escola Saúde Pública (Fesp) e autarquias. De acordo com o ato anterior, a prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro (PSDB), também havia extinguido a Fundação Municipal de Esp...