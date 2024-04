Política Prefeitura de Palmas publica exonerações do alto escalão e secretários executivos assumem Mudanças são por causa do fim do prazo de descompatibilização eleitoral. Segundo a gestão, novas alterações devem ser feitas a partir de segunda-feira (8)

Secretários que ocupam o primeiro escalão da Prefeitura de Palmas foram exonerados nesta sexta-feira (5). Os nomes estão no Diário Oficial do Município, que também traz a designação de secretários executivos para assumirem as pastas de forma interina. Segundo nota da prefeitura, as exonerações são por causa do período de descompatibilização eleitoral, que deve ocorrer seis meses antes do pleito. A partir de segund...