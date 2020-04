Política Prefeitura de Palmas faz mais um confisco de produtos de enfermagem para combater coronavírus Alvo da intervenção do município ao requisitar produtos são a Máxima e a JC Médica, de Palmas

Pela segunda vez desde que decretou calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Palmas optou por não usar dispensa de licitação, mas por confiscar material de enfermagem para abastecer a rede municipal de saúde no enfrentamento do coronavírus. No primeiro confisco, no início da semana, os itens requisitados passam de R$ 2.190 milhões, conforme seis notas de empenho emitidas em nome da Medcon, uma empresa localizada em Contagem (Minas Ger...