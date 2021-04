Redação Jornal do Tocantins

A Prefeitura de Nova Olinda decretou luto oficial de sete dias em memória do prefeito, Temistócles Domingos da Silva, conhecido como Temis Domingos (PSD), que morreu vítima da Covid-19 no final de semana.

O gestor de 50 anos morreu no sábado, 24, Hospital Municipal de Campanha de Araguaína, onde estava internado desde o início de abril. Ele havia sido intubado no último dia 8, uma semana depois de ser diagnosticado com a infecção.

Temis Domingos estava em seu primeiro mandato e deixa esposa e dois filhos.