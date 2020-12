Política Prefeitura de Gurupi homologa candidaturas para eleições dos diretores escolares para 2021 Eleição será dia 17 e posse dos eleitos nos dia 2 de janeiro de 2021 para mandato de dois anos

A Secretaria Municipal da Educação de Gurupi, sul do Estado, divulgou a lista de candidaturas homologadas para a eleição dos diretores das Escolas da Rede Municipal de Ensino do município, nesta terça-feira, 8. Interessados na disputa podem interpor recursos contra as candidaturas até a sexta, 10. A análise dos recursos será feita até o sábado, 1...