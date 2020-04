O Município de Colinas do Tocantins, que completa 60 anos nesse feriado de 21 de abril, registrou no Tribunal de Contas dois contratos para o fornecimento de ventiladores e outros equipamentos destinados ao atendimento de pacientes da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Os registros foram feitos no dia 17 de abril e indicam compras com a Cirurgica Alstyn, empresa de Aparecida de Goiânia (GO) e com a Oxitins- Gás do Tocantins, de Araguaína, que somam R$ 260.985,54.

O Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas criaram comitês específicos para acompanhar as compras feitas por órgãos públicos do Tocantins com base na situação de emergência ou calamidade decretadas pelo Estado e pelos municípios. As compram deve ser registradas nos sistemas do tribunal.

Alcance

Com 35 mil habitantes, o município afirma ser referência no atendimento para a população dos municípios de Juarina (2.231 habitantes); Brasilândia (2.177); Bandeirante (3.420); Palmeirante (4.954); Tupiratins (2.097); Itapiratins (3.534); Bernardo Sayão (4.532) e Couto Magalhães (4.887), num total de 63.256 pessoas. Esse quantitativo levou o município a receber do Ministério da Saúde repasses de pelo menos R$ 636.671,83 para enfrentar a pandemia.

Essa é a terceira compra do município na pandemia. A primeira, no R$ 149.800,00 para aquisição emergencial de mil testes rápidos da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa especifica de IgG e IgM da Covid-19.

Há ainda outra compra no valor de R$ 557.095,90 de materiais médicos hospitalares, medicamentos e insumos de saúde. Todas por dispensa de licitação com base na legislação federal, estadual e municipal que trata da situação de calamidade decorrente da pandemia.

O município justifica a necessidade de atender a demanda que poderá surgir no hospital municipal em casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 "objetivando no auxílio do tratamento do coronavírus, assegurando aos usuários e aos profissionais da área de saúde, condições adequadas segundo o Protocolo de Manejo para o novo coronavírus (2019-nCov) do Ministério da Saúde".

Entre os itens estão 5 ventiladores pulmonares, modelo VLP-2000E, o menor ventilador mecânico pulmonar do mercado ao custo unitário de R$ 12.960,00 e total de R$ 64.800,00. Esse ventilador pesa 240 gramas e tem dimensões de 145 x 35 mm.

Outros dois ventiladores pulmonares fixos, destinados ao tratamento de insuficiência respiratória de adultos e crianças, têm cada unidade ao custo de R$ 42 mil e total R$ 84 mil

Um desfibrilador (cardiomax) também está registrado e tem valor de R$ 36.374,49 também aprece na lista (confira abaixo).

Confira os itens comprados

5 ventiladores pulmonares VLP-2000E

Valor total: R$ 64.800,00

2 ventiladores pulmonares fixo

Valor total: R$ 84.000,00

1 desfibrilador (cardiomax)

Valor total: R$ 36.374,49

10 oxímetros de pulso dedo

Valor total: R$ 4.500

2 monitores multiparamétricos (monitor de temperatura do paciente)

Valor total: R$ 36 mil

2 kits reanimadores

Balão de silicone adulto de 1600 ml

Valor total: R$ 560

15 válvulas reguladora para cilindro de oxigênio

Valor total: R$ 8.806,05

5 aspiradores cirúrgicos

Valor total: R$ 19.900,00

15 reguladores medicinais

Valor total: R$ 6.045,00