A Prefeitura de Araguaína anuncia que acertou com o Ministério Público Estadual (MPE) e a Procuradoria Geral do Município um novo termo de parceria com o Instituto Saúde e Cidadania (ISAC) para aplicação de R$ 5,1 milhões na saúde local. O acordo saiu após suspensão de uma parceria anterior, de R$ 2 milhões alvo de ação do MPTO na Justiça por suspeitas de irregularidades.

Segundo a nota, a Prefeitura acatou as recomendações do órgão ministerial e definiram as etapas de execução, plano de aplicação dos recursos e o cronograma de repasse, que será em cinco parcelas, conforme prestação de contas e cumprimento de metas. O termo de acordo passará agora pelo Conselho Municipal de Saúde.

O recurso servirá para disponibilizar 15 leitos na Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) da Vila Norte com ventiladores pulmonares e equipamentos de monitoramento, adequações da UPA do Araguaína Sul e do Hospital Municipal de Araguaína, com compra de materiais para consertos elétricos, canalização da rede de gases medicinais e de hidráulicos e esgotos. Também prevê a compra de novos testes rápidos e insumos para realização do exame de proteína c-reativa (PCR) de detecção da Covid-19.