A Prefeitura de Palmas dispensou licitação no valor de R$ 540 mil para alugar o galpão que vai abrigar a estrutura operacional da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu). O extrato do contrato nº02/2023 está publicado na edição 3.153, de sexta-feira,3, mas o local não possui qualquer tipo de segurança ou iluminação, conforme o JTo checou no sábado, 18.

Imagem compartilhada em aplicativos mostra o portão de acesso ao prédio fechado e amarrado com um fio de energia encontrado no chão.

O prédio locado está localizado na 1503 Sul, atrás da faculdade Ulbra da Teotônio Segurado. A prefeitura vai pagar R$ 45 mil por mês à empresa Rio Participações Eireli, para abrigar gerências do Pátio, Semafórica e de Sinalização, além da parte operacional da Superintendência de Trânsito e Transportes da Sesmu.

A prefeitura justifica a necessidade de alugar o local porque os órgãos funcionavam na área do Paço Municipal, que vai ser usado para as futuras instalações das sedes dos poderes Executivo e Legislativo de Palmas. A prefeitura afirma que a construção das sedes está em fase de licitação.

Uma testemunha informou que as viaturas saem para as ocorrências e o prédio fica aberto, pois não há guarda municipal para fazer a segurança, “ainda que seja determinado como obrigação perante a Lei 13022/14 artigo 2° 4°, 5° e Inciso I”.

Segundo a testemunha, no imóvel locado sem segurança, ficam cerca de nove viaturas da Agência de Trânsito, Transportes e Mobilidade (ATTM), cinco motos Honda 750 cilindradas, 19 rádios, testes de etilômetros, carros dos agentes em serviço, chaves, celulares da prefeitura, tablets, impressoras, computadores e mobiliários.

De acordo com a gestão, a segurança do local vai ser feita pela Guarda Metropolitana de Palmas (GMP).

O espaço também deve abrigar os veículos removidos na capital, equipes que cuidam do reparo dos semáforos e sinalização, manutenção das placas de trânsito e staff de apoio da pasta.

Ainda segundo uma testemunha, os veículos que estão no pátio do antigo prédio na 502 sul, devem ser levados para o novo pátio locado pela prefeitura, porém, “não cabe quase nada de veículos”.

Conforme informado ao JTo, há mais de 2 anos a Sesmu não remove veículos para o pátio da prefeitura por falta de guincho credenciado, por isso, os carros são encaminhados para a Sancar, no pátio do estado, por meio de um convênio.

A prefeitura afirma que após a desocupação da antiga estrutura, os veículos recolhidos ao pátio serão transferidos para o novo imóvel e que está concluindo processo para o credenciamento de empresas interessadas em prestar o serviço de remoção veicular.