Política Prefeitos de Peixe e Cristalândia afastados em operação da PF sobre fraude no transporte escolar Policiais cumprem um mandado de prisão preventiva e 9 de busca e apreensão em Aliança, Peixe e Cristalândia

Os prefeitos de Peixe, José Augusto Bezerra Lopes (DEM) e de Cristalândia, Cleiton Cantuário Batatinha (PSB) estão afastados dos cargos por tempo indeterminado após a Operação Direct, da Polícia Federal, cumprir a ordem de suspensão cautelar do exercício da função pública expedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF), em Brasília. As informações são do G1 ...