Política Prefeito Wagner mantém 65% dos secretários de Dimas na Prefeitura de Araguaína A confirmação dos nomes ocorreu durante a posse na sexta-feira, 1º, mas ainda não há publicação dos atos no Diário Oficial

Ex-secretário-chefe de Gabinete da gestão de Ronaldo Dimas (Podemos) de 2013 a 2020, Wagner Rodrigues (SD) decidiu manter 65% do secretariado do ex-prefeito em sua gestão, iniciada nesta sexta-feira, 1º de janeiro. O percentual se refere aos nomes que o prefeito confirmou no anúncio feito após a posse na Câmara Municipal com base na nova estrutura fix...