Política Prefeito Marcelo Crivella é preso em casa no Rio Operação da Polícia Civil e do MP-RJ investiga suposto esquema de propina na prefeitura

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), foi preso na manhã de terça-feira (22), em operação da Polícia Civil e do Ministério Público (MP-RJ). Imagens da TV Globo mostraram o momento em que o prefeito desembarcou do carro da polícia, trajando terno escuro, e entrou na Cidade da Polícia Civil, por volta das 6h30. Também foram detidos o e...