Política Prefeito de São Paulo, Bruno Covas piora e é diagnosticado com água nos pulmões Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês desde quinta-feira (15), quando deu entrada para realizar exames de controle

Bruno Covas (PSDB), prefeito de São Paulo, teve uma piora em seu quadro de saúde. Ele foi diagnosticado com líquido nos pulmões e no abdômen. Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês desde quinta-feira (15), quando deu entrada para realizar exames de controle. De acordo com especialistas, a presença do líquido se deu por causa de uma inflamação provocada pelo c...