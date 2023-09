Política Prefeito Auri-Wulange vai à Justiça contra membros de grupo de zap que o chamam de “Pablo Escobar” Quatro alvos são do “Grupo 300” formado por críticos ao prefeito, que se sente ofendido e ameaçado por integrantes, com episódio de tentativa de agressão em via pública

Os municípios vivem, cada um à sua maneira, o clima da pré-campanha eleitoral do ano que vem. Em Axixá, no Bico do Papagaio, um policial penal do Mato Grosso, um motorista, um soldado do 50º Batalhão de Infantaria e Selva do Exército Brasileiro, de Imperatriz (MA), além de uma enfermeira, viraram os alvos de uma queixa-crime do prefeito Auri-Wulange. Os quatro estão ...