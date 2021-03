Política Prefeita de Palmas reclama da falta de liderança estadual na articulação do combate à pandemia Cinthia citou o exemplo do governador gaúcho Eduardo Leite, como gestor que puxou a responsabilidade para si em assumir os problemas regionais e articular o enfrentamento

A prefeita de palmas Cinthia Ribeiro (PSDB) reclamou da falta de liderança estadual na articulação do enfrentamento conjunto da pandemia de Covid-19 no Tocantins. Durante coletiva virtual a veículos de imprensa, após explicações sobre o decreto municipal que suspende atividades não essências na capital, a tucana concordou com o isolamento político da capital durante e...