Política Prefeita de Gurupi nomeia novos secretários municipais no primeiro dia útil após posse Josi Nunes, eleita para gestão 2021/2024,disse que Município já tem disponível R$ 50 milhões para obras

Em Gurupi, a prefeita eleita para a gestão 2021/2024, Josi Nunes (PROS), empossou nesta segunda-feira, os secretários e presidentes de órgão da administração municipal. A solenidade aconteceu na sede do Centro Administrativo, na BR-242, e durante o ato, a prefeita entregou a cada novo gestor um pen drive com todas as leis municipais. Ainda durante o evento, Josi N...