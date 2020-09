A prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro (PSDB entrou com uma representação eleitoral contra o ex-senador e pré-candidato a prefeito de Palmas Ataídes Oliveira (PP) questionando a legalidade de uma série de mensagens enviadas em nome do progressista para diversos telefones por meio do whatsapp.

Segundo os advogados da tucana, algumas pessoas que receberam as mensagens sequer figuram como contatos pessoais do pré-candidato, não autorizaram o recebimento de mensagens. Um dos textos enviados, segundo a tucana, ofende sua honra por mencionar um "rio de dinheiro que tem ido para os bolsos dos corruptos" tanto para "bancar campanhas milionárias" quanto para enriquecimento ilícito. "Eu vou usar para matar a fome dos nossos irmãos que mais necessitam", diz a mensagem.

A tucana pede liminar proibindo Ataídes de usar empresas ou pessoas para esse tipo de disparo de mensagem.

A promotora Maria Cristina Vilela emitiu parecer no qual diz ser difícil ter convicção, no momento, de que os conteúdos tenham sido impulsionados ou enviados em massa e tenha descumprido a legislação eleitoral.

A promotora pediu ao juiz Lauro Maia que oficie a Agência Nacional de Telecomunicações para que forneça dados pessoais dos proprietários das linhas que enviaram as mensagens. Também opina para que Ataídes Oliveira comprove que a divulgação obedece a legislação e como obteve os dados dos eleitores que receberam as mensagens.

Só depois de cumpridos esses pedidos, a promotora irá se manifestar sobre o pedido liminar.