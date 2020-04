Política Prefeita anula exonerações e recompõe equipe de secretários sem nomes novos Saiba quem voltou e quem teve a exoneração mantida pela tucana

A prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro (PSDB) reconduziu os nomes que faltavam do seu quadro de secretariado e presidente de autarquias exonerados no dia 3 de abril. Assim como fez no dia 7, quando retornou quatro secretários, a tucana anulou as exonerações de mais 17 auxiliares e determinou a acumulação de alguns secretários com a presidência de autarquias. Entre os secretários que nã...