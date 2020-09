O deputado feral Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou nesta terça-feira (8), no Twitter, que as praias lotadas no feriado de 7 de setembro significaram “um recado aos aspirantes a ditadores”.

Segundo o filho do presidente Jair Bolsonaro, as pessoas sabem o que é melhor para si.

“As praias lotadas não significam apenas a vontade das pessoas em ter lazer, são também um recado aos aspirantes a ditadores. Quem sabe o que é melhor para si são as próprias pessoas, não os governantes hipócritas e autoritários”, disse.

Desde o início da pandemia, a família do presidente Jair Bolsonaro vem se posicionando contra medidas de restrição social determinadas por governadores e prefeitos nos Estados.

SÃO PAULO

Nas praias do litoral, a Polícia Militar destacou cerca de 20 mil policiais para o patrulhamento ostensivo na orla e nos quiosques, bares e restaurantes durante o feriado prolongado.

Os policias usaram megafones para divulgar mensagens de conscientização e prevenção às aglomerações. A operação contou também com 200 profissionais da Vigilância Sanitária trabalhando na fiscalização e orientação dentro de estabelecimentos.

O movimento intenso de turistas nas praias paulistas já era esperado pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem). No fim de semana anterior (29 e 30 de agosto), a movimentação chegou a mais de 600 mil veículos, superando a média para um fim de semana, de pouco mais que 400 mil.

RIO DE JANEIRO

No feriado, as areias de Ipanema, Copacabana e Aterro do Flamengo receberam milhares de banhistas, entre cariocas e turistas.

Enquanto nos calçadões era grande o número de pessoas fazendo o uso de máscaras, nas areias o uso do equipamento era menor.

Os banhistas ficavam na areia e usavam guarda-sóis e cadeiras de praia, que não estão liberados pela prefeitura do Rio. O decreto do prefeito Marcelo Crivella autoriza apenas o banho de mar, e não a permanência na areia.