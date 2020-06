Política PP lançará pré-candidatura de ex-senador Ataídes à prefeitura de Palmas Ex-senador fará uma live a partir de seu escritório na capital na quinta-feira, 25, a partir das 20 horas

O Partido Progressista (PP) fará uma live na quinta-feira, 25, às 20 horas, para lançar a pré-candidatura do ex-senador Ataídes Oliveira à prefeitura da capital. As imagens serão geradas a partir do escritório do empresário em Palmas e contará com a participação da presidente do partido, senadora Kátia Abreu, e do senador Irajá Abreu (PSD) e do ex-prefeito de Palmas Car...