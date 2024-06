Política Posso votar sem o título de eleitor? Saiba o que fazer em caso de perda do documento Em caso de extravio ou perda do título, o site do TSE e o aplicativo e-Título oferecem ferramentas gratuitas para impressão

No dia da votação, é frequente que os eleitores se esqueçam de levar o título de eleitor ao se apresentarem aos mesários. Nesses casos, ainda é permitido votar? De acordo com o Tribunal de Justiça (TRE), sim. Veja abaixo tudo o que você precisa saber para votar nas Eleições Municipais de 2024 caso não apresente o título eleitoral. Segundo informações do TRE, ant...