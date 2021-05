Política Por unanimidade, TSE deixa Carlesse livre para as eleições 2022 após julgamento virtual nesta 5ª Ministros acataram apenas o pedido de multa ao governador sem declarar sua inelegibilidade

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por unanimidade, julgou os recursos do Ministério Público Federal (MPF) contra a decisão (acórdão) do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) que julgou improcedente as ações que acusavam o governador Mauro Carlesse (PSL) e seu vice, Wanderlei Barbosa (sem partido) de terem cometido abuso de poder político, econômico e c...