Por unanimidade, STJ confirma afastamento do governador Mauro Carlesse por seis meses

Por unanimidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou nesta quarta-feira, 21, a decisão que afastou o governador do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL), investigado pela Operação Éris. O afastamento é por seis meses. A decisão inicial era do ministro Mauro Campbell com base na apuração de um suposto pagamento de propina e obstrução de inv...