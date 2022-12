Política Por unanimidade, deputados aprovam duas eleições para a Mesa Diretora no dia 1º de fevereiro PEC muda Constituição para antecipar eleição de 2025 para início da legislatura em 2023

Na tarde desta quinta-feira, 22, deputados aprovaram por unanimidade a PEC 09/2022, que antecipa a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de dois biênios para a primeira sessão do mandato, no dia 1º de fevereiro. Na prática, quando os deputados eleitos tomarem posse no início da legislatura, eles escolherão em um só dia a direção dos quatro anos d...