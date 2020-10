Política Por trás desse broche, existe um ser humano, diz em vídeo senador flagrado com dinheiro na cueca Polícia Federal informou que o parlamentar escondeu R$ 33.150 nas partes íntimas

O senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, enviou nesta terça-feira (20) um vídeo aos colegas para se defender no caso dos R$ 33,1 mil escondidos na cueca. Na gravação, Rodrigues lê um texto e afirma que escondeu o dinheiro "num ato de impulso", para proteger valores que seriam destinados a pagar salários de funcionários que trabalham com ele. "Eu nunca tinha...