Política Por fraude na cota feminina, juiz anula votos e cassa vereadores do DEM em São Salvador Sentença do dia 9 anula a votação de três vereadores eleitos no sudeste do Tocantins e abre vagas para dois suplentes do PT e um do PV

O juiz eleitoral Márcio Soares da Cunha, da 18ª Zona Eleitoral de Paranã, sudeste do Tocantins anulou os votos recebidos pelo Partido Democratas do município de São Salvador do Tocantins nas eleições de 2020. A sentença, do dia 9 de dezembro, saiu em AIJE (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) ajuizada pelo diretório local do Partido dos Trabalhadores (PT), ...