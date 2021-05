Política Por falta de insumos, Butantan diz que pode não entregar todas as 54 mi de doses até setembro Covas afirmou que encerrou no dia 12 de maio em atraso a entrega das 46 milhões de doses previstas no primeiro contrato com o Ministério da Saúde

Em depoimento à CPI da Covid, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirma que problema no recebimento de insumos ameaça a entrega de todas as 54 milhões de doses da vacina até 30 de setembro, como inicialmente previsto. Covas afirmou que encerrou no dia 12 de maio —com 12 dias de atraso— a entrega das 46 milhões de doses previstas no primeiro contrato com o ...