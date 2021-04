Política Por 10 votos a 0, tribunal aprova impeachment de Witzel do Governo do RJ Colegiado inabilita ex-governador ao exercício de qualquer função pública por cinco anos; Cláudio Castro assume em definitivo o estado

O Tribunal Especial Misto aprovou por unanimidade o afastamento em definitivo de Wilson Witzel (PSC) do Governo do Rio de Janeiro. Os dez membros do colegiado defenderam nesta sexta-feira (30) a condenação do ex-juiz por crime de responsabilidade, superando os dois terços do colegiado necessários para o impeachment. O tribunal ainda vai analisar nesta sexta se tor...