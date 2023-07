Muitos populares e políticos aliados ou não do ex-governador ocupam o hall do Palácio Araguaia nas primeiras horas do velório de Siqueira Campos nesta quarta-feira, 5.

O secretário estadual da Cultura, Tião Pinheiro, avalia a partida do ex-governador com um sentimento de gratidão do tocantinense. “Tenho certeza, mais do que tristeza, o sentimento é de gratidão pelo legado que ele deixou, legado histórico, legado político, legado administrativo e legado cultural”, afirmou.

De acordo com Tião, Siqueira era governante que sempre teve uma atenção muito especial pelo fazer cultural da região desde o então norte-goiano e depois com o Tocantins. “Ajudou na preservação do patrimônio, ajudou na capacitação dos fazedores de cultura, como exemplo tá aí o Jalapão que é antes e depois dele, trouxe o aqui pra poder melhorar o produto, esse potencial riquíssimo que é o Jalapão, que é o nosso principal cartão de visita. Então, ele deu atenção à música, à literatura, artesanato, à dança, ao cinema, ao audiovisual de forma geral”.

O corpo de Siqueira Campos chegou às 7h. Está marcada para às 15h30 a missa de corpo presente, que será conduzida pelo bispo Dom Pedro Brito Guimarães,

Siqueira Campos faleceu às 19h25 de terça-feira, em um hospital particular onde estava internado desde o dia 29 de junho após sentir dores no corpo, decorrentes de atividade cancerígenas descobertas em 2004, em sinal de metástase.

Durante a internação, descobriu fraturas patológicas nas vértebras, teve uma infecção pulmonar diagnosticada no sábado, 1º, quando iniciou tratamento com antibióticos e na segunda-feira detectou uma septicemia (infecção generalizada).

Após o velório no Palácio Araguaia, o corpo do ex-governador do Tocantins irá sair em cortejo por volta das 17h para o sepultamento no cemitério Jardim das Acácias, na zona rural de Palmas.

No Palácio Araguaia, a estrutura para o velório está montada em frente à escadaria com tendas, cadeiras, bebedouros e dois telões com transmissão ao vivo da despedida.

Viaturas do corpo de bombeiros militar e da Polícia Militar estão estacionadas próximas para apoio.

O primeiro veículo oficial do Estado também está estacionado no Palácio Araguaia, um opala usado na primeira gestão do político após a criação do Tocantins.