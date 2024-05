Política Ponte da Amizade e Integração passa a se chamar Governador José Wilson Siqueira Campos Local é um dos cartões postais da capital e conecta Palmas a Luzimangues, distrito de Porto Nacional. Lei foi publicada no Diário Oficial do Estado

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) sancionou a lei de nº 4.392 que modifica o nome da Ponte da Amizade e da Integração para Governador José Wilson Siqueira Campos. A alteração foi oficializada por meio da publicação no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (8). A ponte é um dos cartões postais da capital, que fica localizada no trecho que conecta ...