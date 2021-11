Política Policiais penais pedem criação de estatuto e plano de carreira; governo diz que enviará matéria à AL Manifestação aconteceu nesta terça-feira na Praça dos Girassóis, em Palmas, e governador em exercício, Wanderlei Barbosa anunciou que enviará ainda nesta data o Estatuto da Polícia Penal e o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios para a Assembleia Legislativa

Atualizada às 16:27 Nesta terça-feira, 9, um grupo de policiais penais realizou um ato em prol da regulamentação da classe na Praça dos Girassóis, em Palmas. O ato começou em frente à Assembleia Legislativa e seguiu para a escadaria do Palácio Araguaia. Os servidores pediram a criação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, além do estatuto da categoria que d...