Política Políticos reagem a Bolsonaro e atos pró governo no 7 de Setembro Apoiadores do presidente destacaram a quantidade de pessoas nas manifestações; opositores citaram ameaças à democracia

O Dia da Independência, nesta terça-feira (7) foi marcado por manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro espalhadas pelo país. Atos estavam marcados em pelo menos 70 cidades do Brasil, de acordo com estimativas dos organizadores de atos a favor do Governo Federal. Em Brasília, Bolsonaro participou do ato pela manhã. Afirmou que autoridades não podem passar por c...